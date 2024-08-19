Москва, 19 августа, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Для Берлина позорно молча смиряться с тем, как Германию лишили долгосрочной основы экономического и энергоблагополучия после диверсии на «Северных потоках». Об этом в беседе с «Известиям» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

ИА Регнум

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это было ключом к развитию страны долгие десятилетия в виде поставок по приемлемым ценам российского газа.

Лавров также указал, что Германия должна ответить на все вопросы России касательно подрыва «Северных потоков» и, прежде всего, перестать отказываться раскрывать те факты, которые не могла не обнаружить.

«Когда требуемая информация, которая не предоставляется по официальным каналам, одновременно всплывает в нескольких немецких СМИ, это наводит на мысль, что всё это инсценировано», ― указал министр.

По его словам, складывается ощущение, что вся эта операция задумана для того, чтобы увести общественное мнение от истинных исполнителей теракта. Глава МИД подчеркнул, что Россия будет настаивать на проведении транспарентного международного расследования.

Как сообщало ИА Регнум, газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» были подорваны в исключительных экономических зонах Швеции и Дании в сентябре 2022 года. Из-за этого обе нити СП и одна из двух нитей СП-2 полностью вышли из строя. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме.

Западные СМИ писали, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка.

14 августа несколько немецких изданий, в том числе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, написали о «завершении расследования» подрывов на трубопроводах. Следствие пришло к выводу, что к подрывам причастны профессиональные водолазы с Украины.

Тогда же издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники опубликовало материал, в котором описывалось возникновение идеи взрыва «Северных потоков». По утверждению авторов, задумка атаковать газопроводы появилась спонтанно в мае 2022 года, во время пьяной беседы старших офицеров ВСУ и бизнесменов, отмечавших в баре достижения украинской армии.

Экс-руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Аугуст Ханнинг считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда могли договориться о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его мнению, немецкому правительству следует потребовать от Киева и Варшавы компенсировать убытки.