Вашингтон, 7 марта 2023, 18:53 — REGNUM Проукраинская группировка может стоять за атакой на «Северные потоки», сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на разведданные, изученные чиновниками США.

«Северный поток»
«Северный поток»
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В материале говорится, что вышеупомянутые атаки «неофициально» могли проводиться людьми, связанными с украинскими властями. Взрывчатку, по разведданным США, вероятно, заложили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии или спецслужбам.

Со своей стороны, официальные лица в США заявили, что не обнаружили никаких доказательств причастности властей РФ к этим атакам.

Напомним, в сентябре экспортные газопроводы РФ «Северный поток» и «Северный поток — 2», проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за диверсии. В Кремле этот инцидент назвали актом международного терроризма.