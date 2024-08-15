Берлин, 16 августа, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Немецкому правительству следует потребовать от властей Украины и Польши компенсировать убытки из-за подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил бывший руководитель Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

«Я ожидаю от федерального правительства, что [ему] будет понятна необходимость потребовать от украинских и польских властей возмещения убытков», — сказал он в эфире телеканала Welt.

По мнению Ханнинга, уничтожение «Северных потоков» могло быть согласовано «между высшими эшелонами власти на Украине и в Польше».

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа несколько немецких изданий написали о «завершении расследования» подрывов на трубопроводах. В итоге следствие пришло к выводу, что к подрывам причастны профессиональные дайверы с Украины.

Украинка Светлана Успенская, имя которой связали с терактом, опровергла обвинения в свой адрес и заявила о намерении обратиться в суд.

Газета The Wall Street Journal написала, что глава киевского режима Владимир Зеленский лично одобрил план диверсии на двух газопроводах — «Северный поток» и «Северный поток — 2». Но в последний момент он пытался препятствовать теракту, когда ЦРУ уже узнало о планах Киева.

Поддержка Берлином Киева остаётся неизменной, какими бы ни были итоги расследования подрывов на двух газопроводах «Северный поток», заявил 14 августа заместитель пресс-секретаря правительства Германии Вольфганг Бюхнер. Расследование является «главным приоритетом» для властей ФРГ и «проводится в соответствии с законом», добавил он.

Президент России Владимир Путин отмечал, что в диверсии были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе. По мнению главы российского государства, заинтересованных может быть много, но «залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все».

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» были подорваны в исключительных экономических зонах Швеции и Дании в сентябре 2022 года. Из-за этого обе нити «СП» и одна из двух нитей «СП-2» полностью вышли из строя. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме.