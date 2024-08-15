Берлин, 15 августа, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда могли договориться о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил экс-глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг в беседе с газетой Die Welt.

Leszek Szymanski/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда

«Как стало ясно из результатов расследования, здесь действовала украинская команда, однако подрыв мог быть возможен только при поддержке с земли. И, судя по карте, к этому явно подключились спецслужбы Польши», — сказал он.

По его мнению, сам подрыв организовали украинцы, но с поддержкой со стороны Польши.

Кроме того, добавил Ханнинг, на причастность польских властей к подрыву указывает отказ Польши от участия в расследовании и выезд из республики одного из подозреваемых. Это является актом «государственного терроризма», заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа несколько немецких изданий, в том числе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, написали о «завершении расследования» подрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Следствие пришло к выводу, что к подрывам причастны профессиональные водолазы с Украины.

Как утверждают СМИ, глава киевского режима Владимир Зеленский одобрил план по подрыву газопроводов, а после огласки этого в ЦРУ США он пытался отменить операцию. Однако Валерий Залужный, который на тот момент являлся главкомом ВСУ, проигнорировал приказ и даже скорректировал первоначальный план.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» были подорваны в исключительных экономических зонах Швеции и Дании в сентябре 2022 года. Из-за этого обе нити «СП» и одна из двух нитей «СП-2» полностью вышли из строя. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме.