Москва, 18 августа, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов сдал свои загранпаспорта в отдел кадров и не сможет выехать за рубеж, пытаясь скрыться от следствия. Об этом говорится в постановлении Басманного суда Москвы.

Dmitry Serebryakov/AP/TASS Тимур Иванов

«Обвиняемый Иванов Т. В. и его защитники — адвокаты Балуев Д. О. и Мусаев М. А. — обращали внимание суда, что Иванов не намерен совершать действия, указанные в ст. 97 УПК РФ (скрываться от следствия или давить на свидетелей. — Прим. ред.)», — цитирует постановление ТАСС.

Отмечается, что у Иванова «прочные социальные связи», а загранпаспорта были сданы в отдел кадров по месту службы.

Вместе с тем защита также указала на то, что Иванов находится под санкциями западных стран, в связи с чем у него отсутствует возможность скрыться там.

Как передавало ИА Регнум, Басманный суд Москвы 20 июня продлил срок содержания Иванова под стражей до 23 сентября. В суде отметили, что следствие представило достаточно доказательств для продления ареста Иванова. При этом защита просила заменить меру пресечения на домашний арест, сославшись на его положительные характеристики с места службы.

Мосгорсуд 7 августа признал законным продление срока ареста Иванова до 23 сентября. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений, жалоба защиты — без удовлетворения.

Иванова задержали 23 апреля. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и заключили под стражу. Свою вину он не признал и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

21 июля по делу Иванова появились данные из налоговой, госконтракты и прочие документы, подтверждающие его причастность к получению взятки в особо крупном размере.