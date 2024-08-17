Сумы, Украина, 17 августа, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Расчёт комплекса «Искандер» ВС РФ поразил реактивную систему залпового огня (РСЗО) MLRS в Сумской области, сообщило 17 августа Минобороны.

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Ведомство опубликовало соответствующую видеозапись.

«Подразделением разведки в районе населённого пункта Бездрик в Сумской области была выявлена позиция M270 MLRS. По выявленной огневой позиции РСЗО, поставляемой странами НАТО, был нанесён ракетный удар расчетом ОТРК «Искандер». В результате ракетного удара система залпового огня M270 MLRS с личным составом ВСУ полностью уничтожена», — сказано в сообщении.

Ранее в этот же день ведомство сообщало о поражении на территории Сумской области самоходной артиллерийской установки, из которой обстреливалась Белгородская область, а также установки комплекса IRIS-T и радиолокационной станции TRML-4D. Также Минобороны информировало о нанесении ударов по складам и резервам ВСУ в Сумской области, в том числе тех, которые используются противником для атаки на Курскую область.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери ВСУ, по данным на 17 августа, составили до 3060 человек.

СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников.

Президент Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.