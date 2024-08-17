Москва, 17 августа, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ракетным ударом уничтожили в Сумской области установку комплекса IRIS-T и радиолокационную станцию TRML-4D, сообщил 17 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе населённого пункта Сенное Сумской области ракетным ударом уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T и многофункциональная радиолокационная станция TRML-4D», — сообщил он на брифинге.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Кияница, Косица, Хотень и Бояро-Лежачи Сумской области.

Как передавало ИА Регнум, с 6 августа Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили украинские войска в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. По данным Минобороны на 17 августа, ВСУ за это время потеряли до 3160 человек.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева. По его словам, вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами. Кроме того, он потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Российский лидер отметил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.