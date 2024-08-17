Москва, 17 августа, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по резервам Вооружённых сил Украины (ВСУ), складам боеприпасов и горючего в районах Кияница, Хотень и Бояро-Лежачи Сумской области, сообщил 17 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России

«Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Кияница, Косица, Хотень и Бояро-Лежачи Сумской области», — сказал он.

Также российские бойцы уничтожили за сутки в Курской области один танк и 11 бронемашин ВСУ, восемь автомобилей, пусковую установку ЗРК «Ирис-Т», орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

По данным российского военного ведомства, украинская армия за сутки потеряла до 300 военных на курском направлении, а с начала нападения на российский регион — до 3160 человек.

Как передавало ИА Регнум, российская авиация ежедневно наносит удары по резервам Вооружённых сил Украины в Сумской области. Так, 16 августа экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по зенитному ракетному комплексу С-125 ВСУ в районе н. п. Рябина Сумской области.

15 августа ВС России ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков в районе населённого пункта Лубны Сумской области.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. По данным Следственного комитета, ВСУ активно используют в российском регионе вооружение стран НАТО.