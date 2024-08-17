Курск, 17 августа, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил (ВС) России при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили в Сумской области самоходную артустановку (САУ) ВСУ, обстреливающую Белгородскую область, сообщило Минобороны России.

Алексей Коновалов/ТАСС

По данным оборонного ведомства, средства воздушной разведки подразделения группировки войск «Север» в районе лесополосы возле госграницы в Сумской области обнаружили украинскую САУ, которая вела огонь по территории Белгородской области.

«Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет». Объективный контроль уничтожения украинской САУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени», — говорится в сообщении.

Кадры с уничтожением самоходной артустановки ВСУ Минобороны России опубликовало в своём Telegram-канале.

Также 17 августа Вооружённые силы России ракетным ударом уничтожили в Сумской области установку комплекса IRIS-T и радиолокационную станцию TRML-4D. Кроме того, оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Кияница, Косица, Хотень и Бояро-Лежачи Сумской области.

6 августа ВС РФ уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab в приграничном районе Курской области. В результате прямого попадания, нанесённого барражирующим боеприпасом «Ланцет», Krab была поражена. На кадрах с места дислокации зафиксировали возгорание артиллерийской установки.