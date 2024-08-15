Курск, 15 августа, 2024, 21:22 — ИА Регнум. ВСУ пытаются продавить участок линии обороны российских сил на курском направлении, но им это не удаётся, заявил 15 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

ИА Регнум

В течение дня подразделения спецназа «Ахмат» совместно с другими частями поразили более 10 единиц техники противника, сообщил Алаудинов в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

«В общей сложности за сегодня нашими подразделениями совместно с бойцами 2-й бригады спецназа подбиты уже два танка, пять боевых бронированных машин, два БТР, два пикапа, ещё подбит дрон сапёрный, ну и в принципе очень много противника уничтожено, и работа продолжается по настоящее время. Противник пытается на нашем участке продавить линию фронта, что ему не удаётся», — сказал Алаудинов.

Как передавало ИА Регнум, ранее командир спецназа «Ахмат» рассказал, что ВСУ для ведения боевых действий в Курской области снимают резервы с других участков фронта. В Курской области украинские войска изменили тактику, они пытаются «давить со всех щелей», чтобы «раздёрнуть» российских военных, отмечал также Алаудинов.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

Потери противника составляют до 2640 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 15 августа. В минувшие сутки были пресечены попытки прорыва формирований ВСУ в районах шести населённых пунктов Курской области. ВС РФ нанесли удары по резервам и складам ВСУ в Сумской области, в частности уничтожив ударом комплекса «Искандер» колонну топливозаправщиков в районе Лубны. Кроме того, российские войска восстановили контроль над населённым пунктом Крупец.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.