Суджанский район, Курская область, 15 августа, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают снимать резервы с других участков фронта, чтобы направить их для участия в боях в Курской области. Об этом 15 августа сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 12 тысяч человек они забросили сюда, и те силы, которые они сейчас снимают с передовой, со всех направлений и дополнительно сюда запихивают… Они снимают всё, что можно. Мы ждём, понимаем и контролируем», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».

Вместе с этим военный отметил, что на суджанском направлении ВС России создали хорошие оборонительные сооружения и постепенно начинают зачищать населённые пункты от украинских войск.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа в ходе оперативного совещания президент России Владимир Путин заявил, что вытеснение ВСУ с российской территории является главной задачей Минобороны.

Военное ведомство 14 августа доложило, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортёра, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 августа заявила, что военнослужащие России дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Она отметила, что ракетные обстрелы и атаки беспилотниками Украины по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер, добавив, что эти действия нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.