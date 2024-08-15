Курск, 15 августа, 2024, 11:20 — ИА Регнум. ВСУ сменили тактику ведения боевых действий в Курской области, сообщил 15 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

По его словам, украинские военные планировали взять под контроль всю Курскую область 11 августа, однако эти планы не реализовались.

На фоне этого противник «начинает давить со всех щелей» и пытается «раздёрнуть» российских военных. Ситуация находится под контролем, военнослужащие ВС России продолжают уничтожать и блокировать ВСУ, заключил Алаудинов.

Как передавало ИА Регнум, ранее Алаудинов заявил, что командование ВСУ поставило военным задачу захватить Курскую АЭС к 11 августа. Однако весь ресурс, «который был более-менее на ходу», оказался «заброшен в топку», в результате ВСУ потеряли большую часть техники, добавил он.

По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортёра, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.