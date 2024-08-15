Москва, 15 августа, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Министр обороны Андрей Белоусов проводит серию совещаний по обеспечению безопасности приграничных регионов — Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщило 15 августа Минобороны.

Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны РФ Андрей Белоусов

Состоялось совещание по обеспечению безопасности Белгородской области. Участники обсудили дополнительные меры обеспечения целостности территории и защиты населения региона.

План, подготовленный Генштабом ВС РФ, предусматривает определение ответственных должностных лиц, выделение дополнительных сил и средств, отметило министерство.

«Планируется заслушать план конкретных действий, который подготовлен Генеральным штабом по дополнительным мерам. Речь идёт, прежде всего, о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, а также выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач», — цитирует Белоусова пресс-служба ведомства.

Министр обороны будет контролировать реализацию плана лично, отметило ведомство.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции (КТО). Национальный антитеррористический комитет отметил, что введение режима КТО — ответ на беспрецедентную попытку Киева дестабилизировать обстановку в ряде регионов России. Кроме того, в Курской и Белгородской областях был введён режим ЧС регионального уровня.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери противника составляют до 2640 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 15 августа.

СК сообщал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил позднее советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.