Белгород, 14 августа, 2024, 13:01 — ИА Регнум. В Белгородской области для дополнительной защиты населения и поддержки пострадавших объявлен режим ЧС регионального уровня, сообщил 14 августа глава региона Вячеслав Гладков.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Обстановка в области остаётся сложной и напряжённой, ВСУ ежедневно обстреливают регион, отметил губернатор.

Власти предполагают в дальнейшем обратиться в правительственную комиссию с просьбой объявить в регионе режим ЧС федерального уровня, сказал Гладков в видеообращении в своём Telegram-канале.

«Принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим объявить ЧС регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня», — заявил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции (КТО). Решение было принято в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Национальный антитеррористический комитет отметил, что введение режима КТО — ответ на беспрецедентную попытку Киева дестабилизировать обстановку в ряде регионов России.

7 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ввёл режим ЧС регионального характера для ликвидации последствий попытки вторжения ВСУ в область. МЧС России 9 августа объявило в Курской области режим ЧС федерального характера, решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

14 августа беспилотные летательные аппараты ВСУ вновь атаковали два населённых пункта — Шебекино и Устинку, сообщал Гладков. Один из ударов был нанесён по многоквартирному жилому дому (в Шебекино), произошёл пожар, обрушились плиты. Кроме того, ударом повредило линию газоснабжения.