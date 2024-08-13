Киев, 13 августа, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые публично заявил о действиях ВСУ в Курской области.

Efrem Lukatsky/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

В своём Telegram-канале Зеленский написал, что заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского о событиях на линии боевого соприкосновения, а также об «операции» в Курской области.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

В ходе атак ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, был ранен 121 человек, сообщил ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Власти пока не осведомлены о судьбе около двух тысяч человек, которые находятся во временно оккупированных населённых пунктах, сказал он.

СК сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на Курскую область поддерживает Запад, отметил директор ФСБ Александр Бортников.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил также президент. Противник получит достойный ответ, подчеркнул глава государства.

В тот же день Минобороны сообщило о доставке в Курскую область дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов.