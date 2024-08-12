Курск, 12 августа, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Общие потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за всё время боевых действий на курском направлении составили до 1610 военных, 32 танка, 23 бронетранспортёра, сообщила 12 августа пресс-служба Минобороны РФ.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

В российском военном ведомстве уточнили, что за сутки потери украинской армии составили до 260 военнослужащих и 31 единица бронетехники, в том числе три танка, восемь боевых машин пехоты, 20 боевых бронированных машин, а также 27 автомобилей, три 122 мм гаубицы Д-30.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что российские войска пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районе посёлка Каучук в Курской области.

Минобороны подчеркнуло, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории.

Взятый в плен в курской области украинский военный рассказал, что ВСУ планировали дойти до Курска и Белгорода. Подготовка велась с 28 июля. По его словам, украинским военным был дан приказ расстреливать на месте жителей Курской области за оказание сопротивления.

The Times написала, что атака ВСУ на Курскую область стала самым рискованным шагом главы киевского режима Владимира Зеленского. Журналисты пояснили, что рискованность связана с тем, что это решение не поможет политику уйти от поражения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Вооружённые силы дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева, подчеркнув, что украинские вооружённые формирования ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.