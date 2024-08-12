Курск, 12 августа, 2024, 15:48 — ИА Регнум. В результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли 12 гражданских лиц, 121 человек ранен, в том числе 10 детей, сообщил 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Погибших гражданских лиц 12, раненых 121, в том числе 10 детей», — сказал он.

По его словам, власти Курской области не знают о судьбе порядка 2 тыс. человек, которые могут находиться в 28 населённых пунктах под контролем ВСУ. Смирнов добавил, что эвакуации подлежат 180 тыс. жителей приграничных районов региона.

Кроме того, он информировал, что ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе Курской области, в результате атаки несколько человек пострадали.

В ходе совещания Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. Оценка происходящему в приграничных областях будет дана позднее, отметил он.

С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил также президент. ВСУ несут огромные потери, но, очевидно, и дальше будут пытаться дестабилизировать ситуацию на границе, добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.