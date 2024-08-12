Курск, 12 августа, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Власти Курской области не знают о судьбе порядка двух тысяч человек, которые могут находиться в 28 населённых пунктах под контролем ВСУ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

Илья Питалев/РИА Новости

«28 населённых пунктов находятся в этой зоне (захваченной ВСУ. — Прим. ред.). Это порядка двух тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем. Кроме того, за это время в разы выросли атаки БПЛА и ракет», — доложил Смирнов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в приграничье.

Он также добавил, что эвакуации подлежат 180 тыс. жителей приграничных районов региона.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа Смирнов сообщил, что оперативный штаб Курской области принял решение вывези жителей из Беловского района. Врио губернатора области добавил, что помощь в эвакуации жителей обеспечивают дружинники курского центра «Патриот». Для приёма переселенцев в пунктах временного размещения подготовлены места. Вся помощь эвакуированным будет оказана, заверил Смирнов.

Вместе с этим он попросил жителей Беловского района следовать рекомендациям органов власти и силовых структур, а также доверять только официальным источникам информации.

ВСУ предприняли атаку на Курскую область 6 августа. Российские военные не позволили противнику продвинуться вглубь региона. Бои продолжаются в приграничье.

Владимир Путин 12 августа провёл совещание по ситуации в регионах, граничащих с Украиной. В нём принимают участие члены Совбеза, руководители силовых ведомств и губернаторы.

В ходе совещания президент потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. Оценка происходящему в приграничных областях будет дана позднее, отметил Путин.

После атаки ВСУ очевидно, почему Киев отказался от мирных переговоров, заявил также глава государства. ВСУ несут огромные потери, но, очевидно, и дальше будут пытаться дестабилизировать ситуацию на границе, добавил Путин.