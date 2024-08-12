Курск, 12 августа, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Организована доставка дополнительных сил и средств в Курскую область для наращивания группировки войск и формирования резервов, сообщило 12 августа Минобороны.

РИА Новости

Также организовано всестороннее тыловое обеспечение подразделений, отражающих попытку вторжения ВСУ в регион, сказано в сообщении ведомства.

«Специалистами подразделений МТО группировки войск «Север» организовано всестороннее тыловое обеспечение личного состава подразделений, выполняющих задачи по отражению попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Силами службы военных сообщений организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов», — сообщило Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

В ходе атак ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, был ранен 121 человек, сообщил ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Власти пока не осведомлены о судьбе около двух тысяч человек, которые находятся во временно оккупированных населённых пунктах, сказал он. СК сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. Оценка происходящему в приграничных областях будет дана позднее, отметил Путин.

С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил также президент. ВСУ несут огромные потери, но, очевидно, и дальше будут пытаться дестабилизировать ситуацию на границе, добавил Путин.