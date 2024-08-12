Путин заверил, что противник получит достойный ответ за Курск и Белгород
Путин заверил, что Киев получит достойный ответ за свои действия
Москва, 13 августа, 2024, 02:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в граничащих с Украиной регионах страны 12 августа заявил, что ВСУ получат достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Путин признал, что Киев «при помощи своих западных хозяев выполняет их волю», а Запад ведёт войну с Россией руками украинцев.
«Противник, безусловно, получит достойный ответ, все цели будут достигнуты», — сказал президент.
Также, по словам главы российского государства, ВС РФ продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения, а темпы наступления не только не снизились, но и увеличились в полтора раза.
При этом, как заверил Владимир Путин, в последние дни увеличилось количество желающих заключить контракты с Минобороны РФ.
Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.
Задержанный пограничниками в Курской области украинский военный рассказал, что им был дан приказ расстреливать на месте жителей региона за оказание сопротивления, сообщила ранее ФСБ.
Боевики украинской армии намеревались дойти до Курска и Белгорода, заявил также задержанный.