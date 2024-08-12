Москва, 13 августа, 2024, 02:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в граничащих с Украиной регионах страны 12 августа заявил, что ВСУ получат достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Путин признал, что Киев «при помощи своих западных хозяев выполняет их волю», а Запад ведёт войну с Россией руками украинцев.

«Противник, безусловно, получит достойный ответ, все цели будут достигнуты», — сказал президент.

Также, по словам главы российского государства, ВС РФ продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения, а темпы наступления не только не снизились, но и увеличились в полтора раза.

При этом, как заверил Владимир Путин, в последние дни увеличилось количество желающих заключить контракты с Минобороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

Задержанный пограничниками в Курской области украинский военный рассказал, что им был дан приказ расстреливать на месте жителей региона за оказание сопротивления, сообщила ранее ФСБ.

Боевики украинской армии намеревались дойти до Курска и Белгорода, заявил также задержанный.