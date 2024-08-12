Москва, 12 августа, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Церемония закрытия Олимпийских 2024 сохранила скандальную стилистику открытия, заявил сенатор Алексей Пушков.

EPA/ТАСС

«Авторы церемонии закрытия ОИ-2024 в Париже обещали сошествие «Сына зари». Оно и спустилось на стадион «Стад де Франс» — то ли насекомое, то ли дьявол, скорее последнее, но точно не человек», — написал сенатор в Telegram-канале.

Как отметил Пушков, организаторы церемонии закрытия Олимпиады не только сохранили смысловую стилистику открытия Игр, но и развили её.

«Образ Люцифера не даёт покоя организаторам Олимпиады», — заключил Пушков.

Как передавало ИА Регнум, торжественная церемония закрытия летних Олимпийских игр (ОИ) 2024 года состоялась вечером 11 августа на парижском стадионе «Стад де Франс». Олимпиада проходила с 26 июля по 11 августа. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поблагодарил Париж и всю Францию за приём спортсменов и организацию состязаний.

В церемонии также участвовал американский актёр Том Круз, который спустился на тросе с крыши стадиона. Он забрал олимпийский флаг у гимнастки из США Симоны Байлз и уехал на мотоцикле.

После Круза церемония переместилась в Лос-Анджелес, который принял эстафету проведения летних Олимпийских игр в 2028 году.

Церемония открытия Олимпийских игр прошла в Париже 26 июля. Открытие Олимпиады подверглось сильной критике по всему миру из-за скандальных пародий на «Тайную вечерю» и обилия трансгендеров. Так, американский предприниматель Илон Маск назвал вопиющим неуважением к христианам пародию трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

Позднее Организационный комитет Олимпийских игр принёс извинения перед теми, кого задели сцены, продемонстрированные во время церемонии открытия Олимпиады.

Политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот в беседе с ИА Регнум отметил, что открытие Олимпийских игр (ОИ) — 2024 в Париже стало символом отказа от гуманизма, высших целей и достижений человечества.

В России планируют провести Игры дружбы. В программу соревнований войдут 20 олимпийских видов спорта, 10 неолимпийских, а ещё по 14 видам спорта идёт диалог. К соревнованиям подготовили 247 наград, и их количество увеличится. Москва примет основную часть спортивных мероприятий. В Екатеринбурге организуют соревнования по легкой атлетике, водным видам спорта и дзюдо.