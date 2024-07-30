Москва, 30 июля, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Международная ассоциация дружбы (IFA) выступила с инициативной перенести проведение Всемирных игр дружбы на 2025 год. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба мероприятия.

Александр Кряжев/РИА Новости

Как указано в сообщении, причиной для переноса турнира стали недостаточные сроки для восстановления спортсменов, участвующих в международных турнирах летом 2024 года.

Такое решение позволит рассчитывать на более представительный состав участников, а также даст возможность расширить программу мероприятия при помощи культурной и развлекательной части, отметили в ассоциации.

Если перенос Игр будет согласован с правительством России, оргкомитет и IFA предложат новые даты для проведения соревнований, говорится в заявлении.

В начале июня в СМИ появились сообщения о возможном переносе российских Игр дружбы с сентября 2024-го на 2025 год. Однако это не связано с каким-либо внешним давлением. Одной из причин переноса стали рекомендации Международной ассоциации дружбы.

Как сообщало ИА Регнум, мероприятие запланировано на период с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. В ходе него хотят провести турниры по 30 олимпийским и неолимпийским видам спорта. В мероприятии могут принять участие около 10 тыс. атлетов.