Париж, 12 августа, 2024, 01:49 — ИА Регнум. Торжественная церемония закрытия летних Олимпийских игр (ОИ) 2024 года состоялась в Париже на стадионе «Стад де Франс», сообщает организационный комитет соревнований.

Li Ming/Global Look Press

Олимпиада проходила с 26 июля по 11 августа. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поблагодарил Париж и всю Францию за приём спортсменов и организацию состязаний.

В церемонии также участвовал американский актёр Том Круз, который спустился на тросе с крыши стадиона. Он забрал олимпийский флаг у гимнастки из США Симоны Байлз и уехал на мотоцикле.

После Круза церемония переместилась в Лос-Анджелес (американский штат Калифорния), который принял эстафету проведения летних Олимпийских игр. Следующая Олимпиада пройдёт в 2028 году.

Как сообщило ИА Регнум, 11 августа перед церемонией закрытия Олимпийских игр в Париже произошёл инцидент. За несколько часов до мероприятия на Эйфелеву башню забрался мужчина. Полицейские задержали его. Мотивы поступка нарушителя устанавливаются.

Знаменосцами Алжира и Китайского Тайбэя (Тайвань) на церемонии закрытия Олимпиады стали боксёрши-трансгендеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, взявшие первые места на ОИ в Париже в своих весовых категориях. Газета Daily Mail предположила, что решение позволить им нести связано не только с золотыми медалями, но и со стремлением ответить так всем несогласным с участием трансгендеров в женских соревнованиях.