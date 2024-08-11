Москва, 11 августа, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Российские конструкторы усовершенствовали ракету для противодействия западным истребителям, в том числе американским F-16. Об этом 11 августа сообщил заместитель командира гвардейского истребительного авиаполка Воздушно-космических сил РФ.

U.S. Air Force photo by Master Sgt. Jack Braden

«Мы не стоим на месте, у нас промышленность работает. Мы уже знаем, что будут еще сюрпризы. Появятся самолёты противника — появятся и новые средства противодействия», — сказал лётчик в эфире телеканала «Звезда».

Он отметил, что название ракеты пока держится в секрете, но известно, что у неё повышена точность и улучшена работа по маневрирующим целям.

Как передавало ИА Регнум, по данным The Economist, киевскому режиму передали первые 10 истребителей F-16. Отмечалось, что до конца года ВСУ должны получить ещё 10 таких самолётов, а к концу 2025-го их должно быть у Киева 79.

8 августа глава Каховского городского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил, что в небе над районом впервые замечены F-16. По его мнению, ВСУ послали туда самолёт с целью посеять среди жителей Каховки панику. Он выразил уверенность, что скоро все эти истребители собьют и уничтожат.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что F-16 не изменят ситуацию в зоне спецоперации и не помогут киевскому режиму. Дипломат подчеркнула, что украинские войска зря надеются на самолёты НАТО как на «волшебную таблетку».

Американский политолог Марк Слебода обратил внимание, что поставленные украинским войскам F-16 значительно устарели. Эксперт заявил, что этим самолётам придётся на Украине противостоять лучшей системе противовоздушной обороны в мире.

Бывший заместитель начальника генштаба армии Польши генерал Леон Коморницкий заявил, что F-16 не смогут переломить ситуацию в зоне конфликта на Украине в пользу киевского режима.