Вашингтон, 5 августа, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Поставленные украинской армии американские истребители F-16 значительно устарели. Об этом 3 августа заявил политолог из США Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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«F-16 — это устаревшие самолёты, которые, теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано», — сказал он.

Эксперт отметил что, по его мнению, главной проблемой для переданных ВСУ американских истребителей будет постоянный риск уничтожения этих самолётов российскими силами противовоздушной обороны при их приближении к линии фронта.

Вооружённые силы России будут прилагать все возможные усилия для уничтожения F-16 противника, добавил Слебода.

Как сообщало ИА Регнум, издание The Economist 4 августа написало, что Киев получил первые 10 истребителей F-16. По информации журналистов издания, до конца года ВСУ должны получить ещё 10 истребителей, а до конца 2025 года количество их у Киева будет 79.

Позднее в этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что F-16 заметили в небе над Одессой. Затем американский истребитель улетел в направлении Молдавии.

Тelegram-канал Condottiero 5 августа написал, что переданные украинской армии F-16 разместят в нескольких километрах от Одессы, на аэродроме Лиманское. Взлётную полосу отремонтировали специально для приёма этих истребителей.