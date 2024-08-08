Каховка, Херсонская область, 8 августа, 2024, 18:24 — ИА Регнум. В небе над Каховским городским округом впервые замечены американские истребители F-16, переданные ВСУ. Об этом сообщил 8 августа глава округа Павел Филипчук.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

По его мнению, украинская армия посылает самолёт в этот район с целью посеять среди жителей Каховки панику и подорвать веру в победу ВС России. В связи с этим Филипчук призвал их сохранять стойкость духа и не паниковать.

«Уверен, срок службы у этих летунов комариный, скоро все их собьют и уничтожат», — заявил он в видеообращении в Telegram-канале.

Чиновник добавил, что уверен в том, что в скором времени все переданные киевскому режиму самолёты НАТО будут экспонатами на Поклонной горе в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа журнал The Economist написал, что Киев получил первые 10 самолётов F-16 и до конца года получит ещё столько же.

Американский политолог Марк Слебода 5 августа заявил, что поставленные украинским войскам истребители F-16 значительно устарели. Эксперт подчеркнул, что этим самолётам придётся на Украине противостоять лучшей системе противовоздушной обороны в мире.

Бывший заместитель начальника генштаба армии Польши генерал Леон Коморницкий 5 августа отметил, что F-16 не смогут переломить ситуацию в зоне конфликта на Украине в пользу киевского режима. Эксперт подчеркнул, что в вооружённых конфликтах побеждают не танки или самолёты.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 7 августа заявила, что F-16 не изменят ситуацию в зоне спецоперации и не помогут киевскому режиму. Дипломат подчеркнула, что украинские войска зря надеются на самолёты НАТО как на «волшебную таблетку».