Москва, 9 августа, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает наращивать террористическую активность, нанося удары по гражданским целям и мирным жителям на российской территории. Об этом 9 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Киев же продолжает наращивать свою террористическую активность, что подтверждается последними событиями: вновь нанесены удары по гражданским целям и мирным жителям на российской территории, повлекшие человеческие жертвы», — приводит её слова «Газета.Ru».

Захарова отметила, что Россия и далее намерена регулярно поднимать в ООН и на других многосторонних площадках тему варварских действий киевского режима и его спонсоров.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Начальник Генштаба Вооружённых сил Валерий Герасимов на следующий день во время доклада президенту Владимиру Путину об обстановке в регионе подчеркнул, что российские бойцы разобьют силы противника и выйдут на границу.

9 августа российские военные продолжили отражать попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Суммарные потери украинских формирований составили до 945 бойцов и 102 единицы бронетехники.

Путин назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Он подчеркнул, что украинские войска обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для таких ударов.

Захарова ранее призвала международное сообщество осудить преступные атаки Киева на российскую территорию. Дипломат также назвала атаку ВСУ в Курской области очередным террористическим актом.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подчеркнул, что нападение украинских военных повышает риск эскалации обстановки.