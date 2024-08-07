Нью-Йорк, США, 7 августа, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Нападение украинских военных на Курскую область повышает риск эскалации обстановки. Об этом 7 августа заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак на брифинге.

Известия/Андрей Эрштрем

«Подобные инциденты повышают риски вызывающей беспокойство эскалации кризиса. Мы хотели бы видеть деэскалацию ситуации в максимально возможной степени», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, украинские вооружённые формирования 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Утром российские позиции были атакованы 300 боевиками ВСУ, которые действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Российские бойцы сорвали попытку прорыва в Курскую область. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня.

Кроме того, ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах Курской области. Украинская армия целенаправленно атаковала людей, которые пытались выехать из приграничных районов.

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Он уточнил, что при атаке Киев задействовал до 1 тыс. бойцов. Потери ВСУ составили 315 военных и 54 единицы бронетехники, включая семь танков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить преступные атаки Киева на российскую территорию. Дипломат также назвала атаку ВСУ в Курской области очередным террористическим актом.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге 7 августа, что США намерены запросить разъяснения у киевского режима относительно атаки ВСУ. Он добавил, что позиция США в части применения американского оружия по территории России «не претерпела изменений».