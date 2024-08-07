Москва, 7 августа, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области является очередными террористическим актом со стороны властей Украины. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Софья Сандурская/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Речь идёт об очередном террористическом акте. Он, очевидно, направлен против мирного населения, против гражданского населения», ― подчеркнула дипломат.

Также представитель внешнеполитического ведомства заявила, что российские правоохранительные органы, Следственный комитет дадут оценку действиям киевского режима, соберут доказательства и предпримут все необходимые меры для того, чтобы всё это было квалифицировано соответствующим образом и дошло до суда.

«Чтобы вся эта преступная нечисть с Банковой, которая мотивируется киевским режимом, получила по заслугам», ― отметила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа украинские подразделения попытались прорваться на территорию Курской области, но пограничники ФСБ вместе с бойцами российской армии разгромили и отбросили силы противника. По данным Минобороны, в провокации со стороны ВСУ участвовали 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин.

В результате уничтожили 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, три бронемашины «Козак» и инженерную машину разграждения.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться через госграницу в Курскую область в Суджанском и Кореневском районах.

После этого ВСУ предприняли вторую попытку прорваться в Курскую область. Артиллерия и авиация российской армии нанесли упреждающие удары по технике украинской армии в Сумской области. Кроме того, к месту боёв направились российские резервы.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия жёстко ответит на попытку ВСУ прорваться через госграницу. Украинская армия применяет артиллерию и дроны против мирного населения, пытаясь компенсировать неудачи на фронте, добавил он.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи нападением ВСУ на приграничные населённые пункты Курской области. Центральный аппарат ведомства поставил расследование дела на контроль.