Москва, 7 августа, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Россия призывает международное сообщество решительно осудить преступные атаки киевского режима на российскую территорию, заявила 7 августа официальный представитель МИД Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Она привела хронологию последних атак украинской армии на города и населённые пункты регионов, начиная с 31 июля. Были упомянуты как удары беспилотниками и обстрелы, так и попытки прорыва на территорию Курской области.

«Призываем международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима», — указала Захарова.

Она подчеркнула, что преступления Киева происходят на фоне молчания западных государств. Подобное отношение лишь укрепляет чувство безнаказанности у украинских сил. При этом все их подобные действия являются не чем иным, как террористическим актом против мирного населения, добавила спикер МИД.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа ВСУ впервые обстреляли Луганск, используя дальнобойные кассетные ракеты ATACMS американского производства. За два дня до этого обстрелу из РСЗО подверглась Волноваха.

6 августа Вооружённые силы Украины (ВСУ) два раза пытались прорваться на территорию региона. По информации Минобороны, в первой провокации участвовали 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. В ходе второго нападения российские артиллерия и авиация нанесли упреждающие удары по технике украинских войск в Сумской области, после чего диверсанты ВСУ отступили.

Захарова отметила, что варварской атакой на Курскую область Киев стремился посеять панику. Дипломат подчеркнула, что расчёты киевского режима на этом направлении не оправдались.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской армии масштабной провокацией. Он отметил, что украинские военные обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют для этого ракеты.