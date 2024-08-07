Москва, 7 августа, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Продвижение украинской армии вглубь Курской области остановили, заявил глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.

Сергей Гунеев/РИА Новости Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов

«Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — доложил Герасимов в среду президенту РФ Владимиру Путину.

Глава Генштаба доложил российскому лидеру, что при атаке ВСУ на Курскую область Киев задействовал до 1 тыс. украинских военнослужащих. Наступление началось в 05:30 утра 6 августа. ВСУ намеревались захватить Курскую область.

Потери украинской армии составили 315 военных, в том числе не менее 100 убитыми и 215 ранеными. ВС России уничтожили 54 единицы бронетехники, включая семь танков.

Утром 6 августа до 300 украинских бойцов предприняли попытку атаковать приграничные сёла в Курской области. Военные попытались прорваться через госграницу в Кореневском и Суджанском районах. Погранслужба ФСБ России вместе с военными отразили вооруженную провокацию ВСУ.

Врио главы региона Алексей Смирнов заявил, что в Суджанском и Кореневском районах идут бои с украинскими военными.

Позднее Министерство обороны сообщило, что российские военные расчёты «Искандера» ударили по позициям украинских сил противовоздушной обороны в Сумской области. ВС России уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК «БУК-М1». Оборонное ведомство также показало кадры поражения военной техники диверсантов ВСУ на границе Курской области.

Как сообщило российское оборонное ведомство 7 августа, ВС России не допустили продвижения украинских военных вглубь российской территории. В ходе боёв потери ВСУ составили до 260 военных.

Путин на совещании с правительством призвал регионы поддержать Курскую область на фоне атак ВСУ. Вице-премьер Денис Мантуров поручил Минфину выделить 1,8 млрд рублей на сертификаты для переселения жителей Курской области.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество осудить преступные атаки Киева на российскую территорию. Дипломат также назвала атаку ВСУ очередным террористическим актом.