Москва, 9 августа, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Пока нет достоверной информации об участии граждан Грузии в атаке на Курскую область. Об этом в разговоре с «Лентой. ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

t. me/V_Zelenskiy_official

«Пока нет окончательной, проверенной информации о том, кто именно принимает участие в атаке на Курскую область. Есть и поляки, прибалты, теперь, наверное, появились грузины. Возможно, это действительно так», — рассказал депутат.

По его словам, в вопросе участия иностранных наёмников в атаке ВСУ ещё предстоит разбираться.

По мнению депутата, вести переговоры с правительством будет неэффективно, поскольку речь не идёт о непосредственно грузинских военных. В этой связи Чепа заявил о необходимости сосредоточиться на предотвращении новых атак.

Как проинформировало 9 августа ИА Регнум, американский портал War Zone сообщил, что в атаках ВСУ на Курскую область участвуют грузинские наёмники. Согласно источнику, знакомому с ситуацией в регионе, в нападении ВСУ на российский регион задействовали около 120 боевиков «Грузинского легиона» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ВСУ предприняли попытки прорвать через границу в Курской области 6 августа. ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах Курской области. Украинская армия целенаправленно атаковала людей, которые пытались выехать из приграничных районов.

Минобороны России 9 августа сообщило, что суточные потери ВСУ при попытках атаковать Курскую область составили до 945 бойцов. В ведомстве добавили, что российские военные продолжают отражение попыток ВСУ прорваться в Курскую область.

По данным Минздрава России, при обстрелах в Курской области со стороны ВСУ с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, в том числе девять детей.

Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество решительно осудить преступные атаки Киева на российскую территорию.