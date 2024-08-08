Москва, 8 августа, 2024, 20:19 — ИА Регнум. В результате обстрелов в Курской области со стороны ВСУ с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, в том числе девять детей, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«В медицинских учреждениях Курской области находятся 38 человек, в том числе пятеро детей. Амбулаторная помощь оказана 19 пострадавшим, в том числе двум детям», — добавил он.

Федеральный центр медицины катастроф координирует помощь пострадавшим. Медицинским организациям предоставили все необходимые лекарства, кровь и её компоненты, подчеркнул министр.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинские подразделения начали пытаться прорвать границу России в районе Курской области. На следующий день Министерство обороны заявило, что ВСУ не смогли пройти вглубь российской территории. 8 августа военное ведомство сообщило, что противник с начала провокации потерял 660 боевиков и 82 единицы техники. Российские бойцы продолжают атаковать вражеские силы в регионе.

Президент России Владимир Путин 8 августа обсудил ситуацию в Курской области с врио губернатора Алексеем Смирновым. Глава государства отметил, что ситуация в регионе требует решения неординарных задач, для чего необходимы мужество и собранность.