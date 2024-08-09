Вашингтон, 9 августа, 2024, 10:51 — ИА Регнум. В атаках на Курскую область, совершённых Вооружёнными силами Украины (ВСУ), участвуют грузинские наёмники. Об этом 9 августа сообщил американский портал War Zone.

t. me/V_Zelenskiy_official

Источник издания, знакомый с ситуацией в регионе, уточнил, что в нападении украинских военных на российский регион задействовали около 120 боевиков «Грузинского легиона» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным ФСБ, «Грузинский национальный легион» — это самое крупное националистическое формирование, участвующее в боевых действиях на стороне украинской армии и причастное к организации диверсий и терактов в России, а также к пыткам российских военных и убийствам мирных жителей.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. В ходе первой из них на территорию РФ попытались проникнуть 300 украинских военных при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Российские силы отбили обе атаки.

Кроме того, ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах Курской области. Украинская армия целенаправленно атаковала людей, которые пытались выехать из приграничных районов.

По данным Минздрава РФ, в результате обстрелов в Курской области со стороны ВСУ с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, в том числе девять детей. В медучреждениях региона находятся 38 человек, в том числе пятеро детей.

Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Он подчеркнул, что украинские войска обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для таких ударов.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал действия ВСУ в Курской области очевидной террористической акцией, так как нельзя бить по школам, больницам и жилым домам в порядке самообороны.

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что вылазка ВСУ в Курскую область является самостоятельным решением Киева. Он также сообщил, что киевский режим якобы не уведомлял Вашингтон заранее о своих планах.