Суджанский район, Курская область, 6 августа, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Российские военные не допустили прорыва Вооружённых сил Украины (ВСУ) через госграницу в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Алексей Майшев/РИА Новости

Украинские военные предприняли попытку прорваться в регион в Кореневском и Суджанском районах.

«Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооружённых сил РФ не допустили прорыва границы», — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.

Глава региона порекомендовал доверять только официальным источникам информации в связи с возможными информационными вбросами. О людях, вызывающих подозрение, а также о найденных предметах или фрагментах дронов он призвал сообщать по номеру «112».

Как сообщало ИА Регнум, ночью 6 июля Смирнов сообщил о трёх сбитых над регионом дронах ВСУ. В Курской области действовал режим ракетной опасности. Позже он рассказал, что украинская армия обстреляла город Суджу, в результате трое детей и двое взрослых получили ранения. Утром Смирнов проинформировал о ранении двух человек на станции Глушково в результате атаки беспилотника ВСУ.

Утром Минобороны сообщило, что за ночь над Курской областью уничтожены 11 БПЛА. Спустя полтора часа ведомство проинформировало о том, что утром над Курской областью дежурные средства ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ.