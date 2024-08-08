Москва, 8 августа, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Всех, кто распространил непроверенную информацию о смерти корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, необходимо наказать, заявил 8 августа депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Тележурналист ВГТРК Евгений Поддубный

Накануне, 7 августа, его коллега, депутат Госдумы Михаил Делягин, стал одним из первых, кто распространил недостоверные сведения о гибели Поддубного.

«Нужно привлечь к ответственности всех тех, кто вчера решил слить в сеть «инсайды» вокруг жизни и здоровья военкора ВГТРК Евгения Поддубного. Это вне этики, вне морали, вне журналистских и общечеловеческих правил», — написал Хамзаев в своём Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что правоохранительным органам следует дать правовую оценку подобным действиям.

Поддубному он пожелал крепкого здоровья, а его близким терпения и сил.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 августа Поддубный был ранен при атаке дрона ВСУ в Курской области. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании журналистской деятельности.

Сам пришедший в сознание военкор в аудиосообщении поблагодарил всех, кто за него переживает, и подчеркнул, что Россия обязательно победит. 8 августа его доставили для дальнейшего лечения в Институт скорой помощи им. Склифосовского. Директор медучреждения отметил, что состояние военкора тяжёлое, но условно стабильное, он дышит сам.

Международная федерация журналистов днём 8 августа выразила беспокойство из-за ранения Поддубного при атаке ВСУ. В федерации уточнили, что с начала конфликта на Украине пострадали или погибли слишком много сотрудников СМИ.