Москва, 8 августа, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Состояние раненного при атаке ВСУ в Курской области военкора Евгения Поддубного тяжёлое, но условно стабильное. Об этом 8 августа сообщил директор Института скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков.

Анвар Галеев/ТАСС Евгений Поддубный

«Состояние тяжёлое, но условно стабильное. Он дышит самостоятельно, это очень радует в его состоянии», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Петриков добавил, что у Поддубного преобладает ожоговая травма, но окончательный диагноз будет установлен позже, потому что военкор также получил много мелких повреждений. Сейчас его обследуют специалисты различных профилей, в том числе офтальмологи и оториноларингологи.

Врач отметил, что сейчас, в остром периоде, трудно сразу назвать процент тяжёлых ожогов, это выясняется в течение нескольких дней после получения травм. Также директор института уточнил, что у военкора нет повреждения головного мозга, он находится в сознании.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3907503" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Евгения Поддубного доставили в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 августа Поддубный получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области. После этого военкора госпитализировали в Курскую областную больницу. 8 августа его доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского.

Пришедший в сознание корреспондент в аудиосообщении поблагодарил всех, кто за него переживает, и подчеркнул, что Россия обязательно победит.

Позднее корреспондент телеканала «Россия 24» рассказал, что состояние Поддубного оценивается как стабильно тяжёлое. Он уточнил, что противопоказаний к перевозке его в Москву не было.

Следственный комитет объявил, что будет расследовать покушение на военкора и установит причастных к атаке.

Международная федерация журналистов позднее выразила беспокойство из-за ранения корреспондента ВГТРК в результате атаки ВСУ. В организации отметили, что с момента начала украинского конфликта пострадали или погибли слишком много сотрудников СМИ.