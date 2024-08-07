Курск, 7 августа, 2024, 21:34 — ИА Регнум. Погиб военный корреспондент и репортёр ВГТРК Евгений Поддубный.

Первым о гибели военкора написал депутат Госдумы Михаил Делягин. Также о гибели журналиста сообщил корреспондент Александр Сладков.

«По Жене Поддубному. Информация, что погиб наш брат. Погиб в строю, как и положено мужчине», — написал Сладков.

По информации спецкора RT Валентина Горшенина, в машину Поддубного попал FPV-дрон.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв заявил, что на ВГТРК смерть Поддубного подтвердили.

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