Курск, 8 августа, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал аудиосообщение военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, раненного при атаке дрона ВСУ в Курской области.

Телеграм-канал Евгения Поддубного. Кадр из видео Евгений Поддубный

«Всё будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу», — сказал он.

Поддубный также поблагодарил всех, кто за него переживает, отметив, что тоже за них переживает, и подчеркнул, что Россия обязательно победит.

«Победа будет за нами! Всё хорошо», — добавил военкор.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3907386" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Военкор Евгений Поддубный передает всем привет из Курской больницы

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 августа Поддубный получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Курской области. После этого корреспондента доставили в Курскую областную больницу.

В ночь на 8 августа в ВГТРК рассказали, что для получившего ранение Поддубного медики проведут телемедицинские консультации с экспертами ведущих федеральных центров России. Позднее в этот же день стало известно, что тяжело раненного Поддубного перевели в Москву на лечение.

В постоянном представительстве России при ООН вечером 7 августа заявили, что российская сторона требует от организации немедленно осудить атаку украинских войск на военкора. Перед этим заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что ООН обеспокоена ситуацией с атакой на Поддубного.