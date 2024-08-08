Брюссель, 8 августа, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Международная федерация журналистов выразила беспокойство из-за ранения корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, полученного в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 8 августа заместитель генерального секретаря федерации Тим Доусон.

Телеграм-канал Евгения Поддубного. Кадр из видео Евгений Поддубный

«Тревожно узнать, что еще один журналист пострадал в ходе этого конфликта… Это ответственность всех участников боевых действий обеспечить, что они делают все возможное для защиты гражданского населения, в том числе журналистов», — заявил он.

В организации подчеркнули, что слишком много сотрудников СМИ пострадали или погибли с начала вооружённого конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 августа стало известно, что Поддубный был ранен при атаке дрона ВСУ в Курской области. По факту ранения Поддубного Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании журналистской деятельности.

Утром 8 августа сообщалось, что пострадавшего журналиста направили для продолжения лечения в Москву. Сам пришедший в сознание военкор в аудиосообщении поблагодарил всех, кто за него переживает и подчеркнул, что Россия обязательно победит.

В этот же день беспокойство в связи с ранением Поддубного выразила Организация Объединённых Наций. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подчеркнул, что ООН жёстко осуждает нападения на представителей СМИ.