Москва, 8 августа, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании журналистской деятельности по факту ранения корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, полученного в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Следователи принимают все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста», — процитировал Петренко Telegram-канал СК.

Она подчеркнула, что в момент атаки украинских сил, в результате которой пострадал журналист, военкор не имел при себе оружия и не принимал участия в боевых действиях.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 августа появилась информация о том, что Поддубный получил ранение при атаке дрона украинских войск в Курской области. Военкора доставили в Курскую областную больницу. Позднее сообщалось, что он находится в крайне тяжёлом состоянии.

Утром 8 августа в ВГТРК рассказали, что тяжело раненного Поддубного доставят в Москву на лечение в столичном медицинском учреждении. Сам пришедший в сознание военкор в аудиосообщении поблагодарил всех, кто за него переживает, отметив, что тоже за них переживает, и подчеркнул, что Россия обязательно победит. Отдельно он выделил работу медиков.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ночь на 8 августа заявил, что организация обеспокоена атакой на Поддубного. Он подчеркнул, что ООН жёстко осуждает нападения на журналистов.