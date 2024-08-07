Курск, 7 августа, 2024, 23:08 — ИА Регнум. Военный корреспондент и репортёр ВГТРК Евгений Поддубный получил ранение в результате атаки дрона украинской армии в Курской области, сообщает холдинг ВГТРК 8 августа.

РИА Новости/Максим Блинов

Журналисты уточнили, что его госпитализировали в Курскую областную больницу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее появилась информация о гибели Поддубного. При этом официальных подтверждений смерти военкора не поступало. Спецкор RT Валентин Горшенин проинформировал о том, что FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль репортёра.

В свою очередь эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин привёл данные команды эвакуации, которая заявила, что Поддубный жив.