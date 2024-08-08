Москва, 8 августа, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Военный суд на месяц сократил срок ареста начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Такое решение Второй Западный окружной военный суд вынес 8 августа.

РИА Новости/ Кристина Кормилицына Юрий Кузнецов

Заседание прошло в закрытом от СМИ и публики режиме.

«Постановление 235-го гарнизонного военного суда изменить, установить обвиняемому срок меры пресечения до 12 сентября», ― говорится в решении суда.

Изначально Кузнецова арестовали до 12 октября.

Как передавало ИА Регнум, уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в отношении Кузнецова возбудили в середине мая. Суд отправил его в СИЗО. В ходе обысков у Кузнецова нашли около 100 млн рублей, украшения и коллекцию часов.

Защита обжаловала арест. 9 июля суд принял решение продлить генералу срок заключения под стражей до 12 октября 2024 года.

14 мая стало известно, что Кузнецов получил взятку не деньгами, а в виде коттеджа с участком в Краснодарском крае. Сумма взятки превышает 30 млн рублей. По сведениям СМИ, стоимость участка составила 7,5 млн рублей, коттеджа — около 23 млн рублей.

Ещё летом 2022 года администрация Краснодара подавала иск в суд из-за незаконного возведения этого дома и требовала снести здание. Но бизнесмен Лёва Мартиросян, который, по данным следствия, и стал взяткодателем Кузнецова, в суде доказал, что его частная собственность соответствует всем градостроительным и санитарным нормам.

14 мая Басманный суд отправил задержанного предпринимателя в СИЗО до 12 июля. Его обвинили в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).