Москва, 14 мая, 2024, 22:08 — ИА Регнум. Главный кадровик Минобороны РФ Юрий Кузнецов обвиняется в получении взятки в виде коттеджа в Краснодарском крае, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Пресс-служба Министерства обороны России

«Взятка Кузнецову была предоставлена не в виде денег. За покровительство бизнесмену, по версии следствия, он получил коттедж с участком в Краснодарском крае», — сказал источник, слова которого приводит Life.ru.

Сумма взятки в деле Кузнецова превышает 30 млн рублей. По сведениям «Коммерсанта», стоимость участка составляет 7,5 млн рублей, коттеджа — около 23 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая официальный представитель СК Светлана Петренко проинформировала, что Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении Юрия Кузнецова. Оно открыто по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Фигуранта дела арестовали.

По данным следствия, в 2021–2023 годах на должности начальника управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу.

В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации у него нашли и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, а также золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши.

Кроме того, Басманный суд отправил Москвы направил в следственный изолятор ещё одного фигуранта по делу Кузнецова — Лёву Мартиросяна. Он проведёт под стражей до 12 июля 2024 года. По информации следственных органов, Мартиросяна обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).