Москва, 14 мая, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Начальнику Главного управления кадров Министерства обороны России Юрию Кузнецову предъявили обвинение. Об этом 14 мая сообщили в 235-м Гарнизонном военном суде.

Пресс-служба Минобороны РФ

Кузнецова обвинили в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Следствие по делу в отношении генерал-лейтенанта ведёт управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК.

Как сообщало ИА Регнум, Главное следственное управление СК 14 мая возбудило уголовное дело в отношении начальника управления кадров Министерства обороны Юрия Кузнецова. Его задержали по подозрению в коррупции.

Следствие ходатайствовало об аресте Кузнецова. Материалы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу 13 мая поступили в 235-й гарнизонный военный суд. Судебное заседание состоялось в тот же день. Подозреваемого отправили под арест.

По версии следствия, в 2021–2023 годах на должности начальника управления Генерального штаба Вооружённых сил России Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу. В ходе обыска дома у генерал-лейтенанта изъяли свыше 100 млн в рублях и иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы, а также другие предметы роскоши.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать арест представителя Минобороны и переадресовал этот вопрос в следственные органы.

Кузнецов занял пост начальника Главного управления кадров Минобороны в 2023 году. До этого он 13 лет возглавлял восьмое управление Генштаба Вооружённых сил, отвечающее за охрану гостайны.