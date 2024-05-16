Москва, 16 мая, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Защита начальника главного управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова подала апелляционную жалобу на его арест по делу о взятке. Об этом сообщили в пресс-службе 235-го Гарнизонного военного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«В суд поступила апелляционная жалоба Кузнецова на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в суде.

Уголовное дело по подозрению в коррупции в отношении Юрия Кузнецова 14 мая возбудило Главное следственное управления Следственного комитета России. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В тот же день появилась информация о его задержании.

Как передавало ИА Регнум, следствие в рамках судебного заседания 13 мая ходатайствовало об аресте Кузнецова. 235-й Гарнизонный военный суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в 2021–2023 годах на должности начальника управления Генерального штаба Вооружённых сил России Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу. В ходе обысков по нескольким адресам в Москве и Краснодарском крае по делу Кузнецова следователи изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей, а также золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу ареста представителя Министерства обороны и переадресовал этот вопрос в следственные органы.