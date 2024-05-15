Краснодар, 15 мая, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Администрация Краснодара летом 2022 года требовала снести коттедж, который предприниматель Лёва Мартиросян, по данным следствия, передал в качестве взятки главному кадровику Минобороны РФ Юрию Кузнецову. Администрация города обратилась в суд из-за незаконной застройки, но Мартиросяну удалось доказать, что его частная собственность соответствует всем градостроительным и санитарным нормам, а также согласно статье Конституции РФ не несёт угрозы обеспечению обороны и безопасности государства. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

Минобороны РФ

14 мая стало известно, что в отношении генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В этот же день появилась информация, что взятка Кузнецову была предоставлена не в виде денег. По данным следствия, в качестве взятки предприниматель Лёва Мартиросян отдал Юрию Кузнецову коттедж на улице Грибоедова в Краснодаре, стоимость которого составляет около 30 млн рублей. Коттедж был записан на супругу генерала Юлию, которая родилась в Краснодаре и здесь же познакомилась с будущим мужем.

В трёхэтажном доме на улице Грибоедова больше 10 комнат, в здании даже есть лифт. Кадастровая стоимость дома 22,99 млн рублей, ещё 7,5 миллиона стоит участок, который представляет собой большую закрытую территорию. Через дорогу находится Краснодарское высшее военное училище им генерала армии С. М. Штеменко, в котором до 1990 года учился будущий главный кадровик Минобороны РФ Юрий Кузнецов.

Яндекс карты Коттедж Кузнецова

Журналисты ИА Регнум выяснили, что этот трёхэтажный «коттедж-взятка» не первый раз является предметом судебного разбирательства. Летом 2022 года Администрация муниципального образования Краснодара обратилась с иском к Лёве Мартиросяну: чиновники требовали снести самодельно возведённый объект на улице Грибоедова.

«В иске указано, что департамент архитектуры и градостроительства Краснодара разрешение на строительство данного коттеджа и ввод его в эксплуатацию не давал. В иске указано, что данный дом переоборудован в многоквартирный жилой дом без разрешения соответствующих органов. С учётом изложенного, спорный трёхэтажный объект подлежит сносу», — сообщил собеседник агентства.

Судья Прикубанского районного суда, где рассматривалось дело, отказало администрации в удовлетворении иска о сносе, сославшись на то, что данный коттедж не несёт никаких негативных последствий городу и здоровью граждан, да и построен, по мнению суда, с соблюдением строительных, экологических и санитарно-гигиенически норм. Также согласно техническому заключению снос коттеджа только навредит городу.

«Согласно предоставленному техническому заключению, выполненному МБУ «Институт Горкадастрпроект», указанный объект имеет фундамент, связанный прочно с землей, он является объектом капитального строительства и осуществление его перемещения без нанесения несоразмерного ущерба — невозможно», — говорится в материалах дела.

Также одним из основных доводов суда было конституционное право граждан на охрану частной собственности. В документах дела сказано, что в силу ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, обеспечения обороны и безопасности государства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по нескольким адресам, связанным с Юрием Кузнецовым в Москве и Краснодарском крае были проведены обыски, в ходе которых правоохранительные органы изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей.