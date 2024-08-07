Москва, 7 августа, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Поручение синодальному отделу по церковной благотворительности помочь пострадавшим при обстреле украинскими войсками Курской области дал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обращение настоятеля Русской православной церкви (РПЦ) 7 августа опубликовано на сайте Московского патриархата.

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Патриарх указал на мужество и героизм простых граждан, которые стремятся помочь друг другу в непростой ситуации. Также он отметил, что помощь и духовную поддержку мирным жителям оказывают сотрудники отдела по социальному служению Курской епархии.

«Мною дано также указание Синодальному отделу по церковной благотворительности принять участие в оказании помощи пострадавшим людям», — отметил патриарх Кирилл.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил патриарх Кирилл, ВСУ наносят целенаправленные удары по храмам и монастырям в Курской области. От обстрелов сильно пострадал Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь.

Патриарх выразил благодарность священникам и монахам, которые укрыли от обстрелов мирных жителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей, в Свято-Троицком храме Суджи, а потом организовали их эвакуацию.

В Курской области два храма разрушены в Горальском Свято-Николаевском мужском монастыре в результате обстрелов со стороны ВСУ. Как уточнил настоятель монастыря игумен Питирим, ВСУ целенаправленно целились по храмам. В результате обстрелов разбит и сожжён главный собор монастыря, повреждены братский и храмовый корпуса. Ближе к вечеру произошёл пожар в Покровском храме, он полностью выгорел, остались только стены. Настоятель отметил, что пострадавших нет.

Как сообщило утром 6 августа Минобороны, после огневой подготовки до 300 боевиков украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы России у сёл Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области. Российская авиация нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике ВСУ. В результате уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, три бронемашины «Козак» и инженерная машина разграждения.

Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня. Кроме того, ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах Курской области. Украинская армия целенаправленно атаковала людей, которые пытались выехать из приграничных районов.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов отмечал, что российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться через госграницу в Курскую область в Суджанском и Кореневском районах. В Курской области введён режим чрезвычайной ситуации.