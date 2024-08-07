Москва, 7 августа, 2024, 23:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины наносят целенаправленные удары по храмам и монастырям в Курской области. Такое заявление сделал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 7 августа в обращении в связи с ситуацией в регионе, документ размещён на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Патриарх воспринял информацию о б усложнившейся ситуации в Курской области, возникшую в связи с попытками прорыва государственной границы РФ украинскими войсками, и о гибели под обстрелами ВСУ мирных граждан с большой душевной болью и глубочайшей обеспокоенностью.

«Особую горечь вызывает и то, что были нанесены целенаправленные удары по храмам и монастырям Русской Православной Церкви. От обстрелов сильно пострадал Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь и братия вынуждена была его покинуть», — указал Патриарх.

Настоятель РПЦ отметил мужество и героизм обычных граждан, которые стремятся помочь друг друг в непростой обстановке. Патриарх выразил благодарность священникам и монахам, которые укрыли об обстрелов мирных жителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей в Свято-Троицком храме Суджи, а потом организовал их эвакуацию.

«Горячо молюсь о вас, дорогие братья и сестры!» — добавил Патриарх Кирилл.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Курской области два храма разрушены в Горальском Свято-Николаевском мужском монастыре в результате обстрелов со стороны ВСУ. Как уточнил настоятель монастыря, игумен Питирим, ВСУ целенаправленно целились по храмам.

В результате обстрелов разбит и сожжён главный собор монастыря, повреждены братский и храмовый корпуса. Ближе к вечеру произошёл пожар в Покровском храме, он полностью выгорел, остались только стены. Настоятель отметил, что пострадавших нет, все люди находятся в укрытиях.

Как сообщило утром 6 августа Минобороны, после огневой подготовки до 300 боевиков украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы России у сёл Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области. Российская авиация нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике ВСУ. В результате уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, три бронемашины «Козак» и инженерная машина разграждения.

Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня. Кроме того, ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах Курской области. Украинская армия целенаправленно атаковала людей, которые пытались выехать из приграничных районов.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов отмечал, что российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться через госграницу в Курскую область в Суджанском и Кореневском районах.