Курск, 6 августа, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Два храма разрушены в Горальском Свято-Николаевском мужском монастыре, повреждены братские корпуса в результате обстрелов Курской области со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом 6 августа сообщил настоятель монастыря игумен Питирим в беседе с RT.

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Как уточнил настоятель, ВСУ целенаправленно целились по храмам. В результате обстрелов разбит и сожжён главный собор монастыря, получили повреждения братский и храмовый корпуса. Ближе к вечеру произошёл пожар в Покровском храме, он полностью выгорел, остались только стены.

«Сперва были прилёты рядом где-то с монастырём. Потом всё ближе-ближе. И где-то в начале восьмого утра уже целенаправленно стреляли по монастырю. Очень много квадрокоптеров, которые просто-напросто залетают в окна», — пояснил игумен Питирим.

Настоятель отметил, что пострадавших нет, все люди находятся в укрытиях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, обстановка в регионе в связи с попытками ВСУ прорваться через государственную границу напряжённая, но контролируемая. Смирнов призвал население не паниковать и не поддаваться на провокации и узнавать информацию только из официальных источников.

Как сообщило утром 6 августа Минобороны, после огневой подготовки до 300 боевиков украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы России у сёл Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области. Российская авиация нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике ВСУ. В результате уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, три бронемашины «Козак» и инженерная машина разграждения.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов отмечал, что российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться через госграницу в Курскую область в Суджанском и Кореневском районах.

В ФСБ сообщили об отражении вооруженной провокации украинских войск в Курской области. В спецслужбе уточнили, что ВСУ также обстреляли приграничные населённые пункты в регионе.